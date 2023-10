Veneto Classic - Davide Formolo remporte la 3e édition devant son coéquipier Marc Hirschi

Malgré plusieurs tentatives d'échappées et les accélérations de favoris comme Formolo, Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ou Benoît Cosnefroy (AG2R Citroên), le peloton est arrivé groupé au pied de Diesel Farm, ascension empierrée de 1,2 kilomètres (10% de moyenne) située à 11 kilomètres de l'arrivée. Filippo Zana (Jayco AlUla) a accéléré et est parti seul, poursuivi par Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Le Suisse est revenu sur l'Italien à 7 kilomètres de l'arrivée et le duo a immédiatement été rejoint par Formolo. Ce dernier a finalement décroché ses deux compagnons d'échappée dans la dernière ascension du jour, la Contra Soarda, longue de 400 mètres (13,2% de moyenne). Il est arrivé à Bassano del Grappa avec 14 secondes d'avances sur Hirschi, 2e, et 16 secondes d'avance sur Zana, 3e. Premier Belge, Florian Vermeersch (Lotto Dstny) s'est classé 7e, à 44 secondes du premier.

En 2022, Formolo avait terminé deuxième derrière Hirschi. L'Italien Samuele Battistella avait remporté la première édition de la course italienne en 2021.