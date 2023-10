WTA Zhengzhou - Un second titre pour la Chinoise Zheng Qinwen

Pour ajouter un second titre à son palmarès, Zheng Qinwen a battu la Tchèque en trois sets 2-6, 6-2 et 6-4 au bout de 2 heures et 26 minutes d-e jeu.

Barbora Krejcikova, victorieuse à Roland-Garros en 2021 et ancienne numéro 2 mondiale, espérait remporter le huitième titre de sa carrière et le troisième cette saison après ses succès à Dubaï et San Diego.

Zheng Qinwen ajoute un deuxième titre à son palmarès après celui conquis cette année à Palerme.