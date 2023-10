Assises Liège - Omar Ettaleb est apte à comparaître à son procès, selon le médecin légiste

Omar Ettaleb ne s'est pas présenté à la reprise de son procès lundi matin. Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de la Citadelle et affirme souffrir des mêmes symptômes dénoncés jeudi dernier. Un médecin légiste a immédiatement été désigné pour évaluer son état de santé. Ce médecin a ensuite confirmé à la cour que l'accusé souffre d'une gastroentérite avec léger symptôme grippal. Il se plaint de douleurs abdominales et de maux de tête, mais ses paramètres sont bons et il n'a pas de fièvre. Un test PCR s'est révélé négatif.

Selon le médecin légiste, rien n'empêche Omar Ettaleb de comparaître à son procès, même s'il pourrait encore être contagieux. "Avec une gastroentérite aussi longue, on peut se poser la question de sa réalité", a précisé l'expert.

Les avocats d'Omar Ettaleb l'ont invité à se présenter au procès. Dans le cas contraire, un mandat d'amener sera délivré contre lui.