Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a été rejoint à la hausse par ses voisins européens

Solvay (102,10) valait 0,05% de plus que vendredi à l'inverse d'UCB (80,08) qui reculait de 0,15%, arGEN-X (470,00) et Galapagos (32,90) perdant 0,84 et 0,33%.

Barco (17,03) restait négative de 0,41% tandis que D'Ieteren (154,50) et Ackermans (139,70) s'appréciaient de 0,59 et 0,50%, Sofina (187,80) et GBL (71,32) de 0,27 et 0,14%, Elia (92,10) de 0,99%.

CFE (6,33) regagnait par ailleurs 1,9% tandis que Colruyt (40,77) et Ahold Delhaize (27,77) remontaient de 1,8 et 0,5%, CFE (6,33) et Xior (26,15) récupérant 1,9 et 1,5% à l'inverse d'Immobel (27,50) et Inclusio (12,00) qui abandonnaient 3,2% alors qu'Atenor (12,15) et la BNB (439,00) chutaient de 7,6 et 2,9%.

Biosenic (0,061) et Sequana Medical (2,36) plongeaient enfin de 11,8 et 10,6% en compagnie de Biotalys (3,53) et MDxHealth (0,268) qui chutaient de 5,3%, Mithra (1,09) et Oxurion (0,0009) reculant de 4,7 et 18,2% alors que Celyad (0,758) et Fagron (16,62) rebondissaient de 8,6 et 3,7%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0535 USD comme dans la matinée et contre 1,0510 vendredi dernier. Le lingot d'or se négociait autour de 58.530 euros, en recul de 65 euros.