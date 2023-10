Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 fait mine de résister

D'Ieteren (151,90) valait 1,1% de moins que vendredi, Melexis (83,10) reculant de 0,2% alors que Aperam (28,02) et Umicore (22,17) regagnaient 1,4 et 0,6% en compagnie de Proximus (8,15) qui ajoutait 1,2% à ses gains antérieurs.

CFE (6,45) rebondissait par ailleurs de 3,8% tandis que Colruyt (40,82) et Ahold Delhaize (27,99) remontaient de 1,9 et 1,3%, Shurgard (37,69) et Xior (26,30) récupérant 1,4 et 2,1% à l'inverse de Iep Invest (5,45) et Banimmo (3,52) qui abandonnaient 4,4 et 2,2%.

Biosenic (0,0644) et Biotalys (3,51) chutaient enfin de 6,9 et 5,9% tandis que Nyxoah (6,38) et MDxHealth (0,272) reculaient de 3,3 et 3,9%, Celyad (0,72) et Fagron (16,39) remontant par contre de 3,1 et 2,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0535 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0510 vendredi dernier vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.380 euros, en recul de 215 euros.