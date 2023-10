Budget bruxellois - Voka Metropolitan estime que Bruxelles ne remet pas suffisamment d'ordre dans ses affaires

L'accord budgétaire bruxellois prévoit 200 millions d'économies sur les frais de personnel et de fonctionnement, les subventions et les investissements. Pour Voka Metropolitan, c'est bien moins que ce qui est nécessaire pour maîtriser le taux d'endettement.

Celui-ci s'élève actuellement à plus de 190% des recettes et pourrait encore augmenter jusqu'à 210%, selon Voka, qui rappelle que l'agence de notation Standard & Poor's a précédemment indiqué que le taux d'endettement de Bruxelles ne pouvait dépasser un seuil critique de 205 %, sous peine d'entraîner une baisse de la notation et donc des intérêts plus élevés, à payer par la Région sur ses emprunts.