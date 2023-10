Conflit israélo-palestinien - La Russie appelle de nouveau à un cessez-le-feu "immédiat" et des pourparlers

La Russie a appelé à nouveau lundi Israël et le Hamas à un cessez-le-feu "immédiat" et à des pourparlers, au dixième jour d'une guerre qui a fait des milliers de morts et un million de déplacés dans la bande de Gaza.