Conflit israélo-palestinien - Un enfant poignardé et sa mère blessée dans une attaque liée au conflit au Proche-Orient

Aux USA, un homme a poignardé un enfant de 6 ans et blessé grièvement une femme de 32 ans parce qu'ils étaient musulmans. Le suspect, un septuagénaire d'Illinois, a agi dans la foulée des évènements en Palestine et Israël, selon le bureau du shérif du conté de Will, qui a communiqué dimanche.