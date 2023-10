Deurne Spartans champion de Belgique de baseball

Le club de Deurne Spartans empoche ainsi un troisième titre national en six ans, après 2018 et 2019, détrônant ainsi le double tentant du titre de Hoboken Pioneers, a communiqué la fédération belge de baseball et de softball.

Le week-end dernier, chez les dames, Beveren Lions avait conquis le titre en battant Mont-Saint-Guibert Phoenix 3 à 2 en finale des Belgian Series de softball au meilleur des cinq matches aussi.

Au début du mois, les Red Hawks, l'équipe nationale belge de baseball, avait pris la 11e place du championnat d'Europe en République tchèque.

Le baseball a officiellement été ajouté lundi par le Comité international olympique (CIO) au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.