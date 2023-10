Deux morts après des coups de feu à Bruxelles

Selon les premiers éléments connus, les coups de feu ont été tirés vers 19h15 près de la place Sainctelette, du boulevard d'Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Les services de secours sont arrivés en nombre sur les lieux. Aucun suspect n'aurait encore été interpellé.

Sur des images prises par un riverain, on peut apercevoir un homme avec une veste orange fluo et un casque blanc, une arme de guerre à la main. Descendu d'un scooter, il aurait tiré à plusieurs reprises en rue. Plusieurs personnes se sont réfugiées dans le hall d'entrée d'un immeuble et l'assaillant les a poursuivies pour encore faire feu dans ce hall, notamment sur une personne à terre.