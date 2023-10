Eaux usées urbaines: les États membres veulent plus de flexibilité

Les communes de plus de 100.000 habitants devraient établir un plan intégré d'ici 2035 pour la gestion des eaux usées, et celles de plus de 10.000 habitants d'ici 2040. La réforme prévoit aussi des obligations de récupération de l'azote et du phosphate, avec des exemptions si les eaux sont récupérées pour l'agriculture, sous conditions de ne pas porter atteinte à l'environnement et la santé. De nouvelles normes pèseront aussi sur les substances chimiques persistantes telles que les PFAS et les micropolluants.

Pour la présidence espagnole du Conseil, cette position établit un équilibre entre le maintien de la principale ambition du texte et la flexibilité des États membres dans la mise en œuvre de la directive, tout en garantissant un niveau élevé de protection.

Le Conseil va à présent négocier avec les représentants du Parlement, qui a adopté sa propre position au début du mois.