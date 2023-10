En déficit en 2024, le gouvernement germanophone prévoit le retour à l'équilibre pour 2025

Le secteur du social ne sera pas en reste avec une augmentation de 7% du montant alloué aux allocations familiales, avec le maintien du principe de l'indexation.

Depuis 2019, les subventions aux organisations sociales ont, elles aussi, augmenté de 75 %.

Le salaire du personnel soignant a aussi été augmenté de 19% en deux étapes.

"Nous aurons plus que doublé nos investissements dans la politique de santé à la fin de cette législature. Passant de 5,3 millions d'euros par an en 2019 à 11,4 millions d'euros l'année prochaine en 2024", a assuré Oliver Paasch.

Pour 2023-2024, 200 millions d'euros seront aussi mis à disposition de communes, d'associations et d'organisations à but non lucratif dans le cadre de 313 projets d'infrastructures.

Malgré un déficit de 35,2 millions d'euros prévu en 2024, le gouvernement prévoit un retour à l'équilibre d'ici 2025 et à même préparé un budget 2025 en ce sens.

Les débats concernant le budget se tiendront lors de quatre soirées en décembre prochain.

Au début de la séance, les parlementaires ont observé une minute de silence en mémoires des victimes du conflit israélo-palestinien.