European Open - Alexander Blockx: "C'est spécial de jouer contre Bailly dans un match avec un tel enjeu"

"Cela fait super plaisir", a déclaré Alexander Blockx. "Le fait que ça se passe dans ma ville, face à un de mes meilleurs amis sur le circuit rend la chose encore plus spéciale. Nous nous sommes parlés avant le match et nous étions déjà heureux que l'un d'entre nous atteigne le tableau final. On s'est souhaité bonne chance et on s'est dit qu'on allait y arriver. J'aurais certainement souhaité que ce soit lui, mais je suis très heureux d'avoir réussi. Et maintenant, je peux rentrer chez moi. Pas d'hôtel pour moi, j'habite à un petit quart d'heure d'ici", ajoute l'Anversois.

"C'est spécial de jouer contre Bailly dans un match avec un tel enjeu, mais je n'étais pas stressé. Je l'étais moins que pour mon premier match", dit Blockx, qui avait sorti le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 102) au premier tour des qualifications. Cela m'a montré que je pouvais vraiment jouer à ce niveau. Seulement, je dois encore me renforcer physiquement. C'est un point sur lequel nous travaillons dur".

Alexander Blockx n'a pas encore regardé le tableau final. "Je ne me préoccupe pas de savoir qui sera mon adversaire. Ce sont tous de bons joueurs. J'espère que mon match sera programmé mercredi. J'aurai ainsi une journée de récupération supplémentaire. Ca serait aussi super de pouvoir jouer devant les écoliers".