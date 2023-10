European Open - Bailly espère affronter Blockx de nombreuses fois à l'avenir au niveau ATP

"Si nous montons tous les deux dans le classement ATP, cela se fera naturellement. Nous nous connaissons très bien, mais nous n'avons pas souvent joué l'un contre l'autre. Peut-être quatre ou cinq fois. Je suis sincèrement heureux pour lui, mais j'aurais préféré être celui qui continue. Je travaillerai dur pour le battre la prochaine fois. J'ai trouvé que je jouais bien aujourd'hui et que je me sentais assez frais. Le fait que j'aie dû jouer un match en trois sets hier n'a pas eu d'importance. Tout s'est joué sur des détails dans chaque set et ils ont tourné en sa faveur".

"Ce n'est pas ma meilleure surface, mais comme c'est en Belgique, c'est un tournoi très important pour moi. C'est donc dommage que j'aie manqué de peu le tableau final".

L'année dernière, grâce à une wildcard, Bailly avait accédé au tableau final, obligeant David Goffin à disputer trois sets. Cette année, il s'est imposé dès le premier tour des qualifications face à l'Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP-131). "Sur le circuit Challenger, je rencontre aussi des joueurs de ce niveau et il m'arrive de gagner, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Dans les semaines à venir, je jouerai d'autres challengers et j'espère grimper au classement ATP. L'objectif est d'atteindre le top 400 à la fin de l'année."