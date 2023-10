Invasion de l'Ukraine - Le Qatar dit avoir rapatrié en Ukraine des enfants ukrainiens pris par la Russie

Le ministère a expliqué avoir réuni la semaine dernière ces enfants et leurs proches au siège de l'ambassade du Qatar à Moscou, avant de les "transporter vers leur destination finale" en Ukraine.

Une source diplomatique qatarie proche du dossier a précisé que quatre enfants ont pu ainsi gagner l'Ukraine lundi, en qualifiant l'opération de "percée" et de "geste de bonne volonté" de la part de la Russie.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a affirmé pour sa part que la "réussite de l'opération témoigne du crédit dont jouit le Qatar auprès de différentes parties (en conflit) et sa quête continuelle en faveur de la paix et de stabilité dans la région et dans le monde".

Kiev a accusé Moscou d'avoir déporté des "dizaines de milliers" d'enfants ukrainiens qui ont été "kidnappés" dans les territoires occupés d'Ukraine.

La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour la "déportation illégale" de milliers d'enfants ukrainiens depuis février 2022.

Des allégations rejetées par Moscou.

D'après l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska, plus de 19.000 enfants ukrainiens ont été transférés ou emmenés de force en Russie ou dans des régions occupées.

Seulement 386 ont été ramenés en Ukraine, avait-elle dit lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'Onu à New York le 20 septembre.