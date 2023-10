La Concertation aide alimentaire publie un mémorandum pour la Journée de l'alimentation

Selon la FDSS, plus de 600.000 personnes ont recours à l'aide alimentaire en Belgique, dont plus de 90.000 dans la région de Bruxelles-Capitale et quelque 300.000 en Wallonie, soit une hausse de 30% par rapport à la situation avant les crises qui se sont succédé ces dernières années depuis la pandémie de Covid-19, d'après la FDSS

Six revendications divisées en deux grands axes ont donc été formulées dans le mémorandum à l'issue d'une concertation avec les organisations d'aide alimentaire.

Le premier axe se focalise sur une "réponse à l'urgence par une aide alimentaire de qualité". Pour ce faire, la CAA revendique l'inconditionnalité de l'aide alimentaire, des aides suffisantes adaptées et une amélioration de l'approvisionnement ainsi que de la logistique des organisations de l'aide alimentaire.

Le deuxième tient à concrétiser le droit à l'alimentation en "garantissant un accès à une alimentation de qualité pour tout le monde". Dans cette optique, la Concertation demande à penser l'alimentation comme une ressource essentielle, dont une part pourrait être gérée par les pouvoirs publics, la mise en place de cantines gratuites avec des repas issus de filières locales dans les crèches et tous les établissements d'enseignement en Belgique francophone et le soutien de la recherche, le développement et l'évaluation de projets pour concrétiser le droit à l'alimentation.

La CAA a été créée en 2006 à l'initiative de la Fédération des Services Sociaux (FDSS) pour soutenir et accompagner les organisations actives dans l'aide alimentaire en Belgique francophone.