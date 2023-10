La Lorraine va investir 200 millions d'euros dans la modernisation de son site d'Erpe-Mere

L'investissement s'étalera sur sept ans et doit permettre, d'ici 2030, de doubler la capacité de production à Erpe-Mere. Parallèlement, le nombre de travailleurs sur le site va également presque doubler avec 350 emplois supplémentaires aux 450 actuels.

"Les installations existantes se sont révélées insuffisantes, tant en termes de taille que de capacité technologique, pour rester compétitives et soutenir notre croissance. Pour continuer à proposer des produits de boulangerie de qualité artisanale en Belgique et dans les pays voisins, nous devons nous doter des technologies les plus innovantes. Le site, qui date de plus de 30 ans, va être considérablement agrandi et complètement rénové pour devenir le site de boulangerie le plus moderne du groupe, et même de toute l'Europe", affirme le CEO de Lorraine Bakery Group, Guido Vanherpe.

Le site flandrien va également miser sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. D'ici 2026, l'usine tournera exclusivement à partir d'énergie verte.