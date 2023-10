Le conseil général de l'Inami approuve le budget de l'assurance des soins de santé 2024

Le budget tient compte de la norme de croissance légale, à hauteur de 2 % pour l'année 2024, précise l'Inami.

Par ailleurs, la masse de l'index pour les soins de santé, qui s'élève à 6,05 % au 1er janvier 2024 en raison de l'inflation, est entièrement attribuée, note l'Institut.

L'Inami précise également qu'un budget de 168,8 millions d'euros pourra être libéré pour financer de nouvelles initiatives, sur base de trois priorités : un nombre suffisant de dispensateurs qui respectent les tarifs Inami et effectuent leur travail de manière qualitative, des soins accessibles et abordables pour tous, avec une attention particulière à la santé mentale et des soins de qualité et intégrés.

La décision sur le budget a été soumise aux organes de concertation de l'Inami pour s'accorder sur les tarifs et conclure les accords et conventions avant la fin de l'année.

Les mutualités, les prestataires de soins et les établissements de soins, réunis au sein du Comité de l'assurance de l'Inami, avaient trouvé un accord sur le budget début octobre.

Le conseil général est composé des mutualités, des représentants des employeurs, des travailleurs salariés et indépendants et du gouvernement. Les représentants des employeurs se sont abstenus lors du vote lundi, précise l'Inami.