Météo - Des températures plus élevées en milieu de semaine

Le temps sera sec lundi après-midi, partagé entre soleil et champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima ne dépasseront pas 9 ou 10 degrés en haute Ardenne et 11 à 13 degrés dans les autres régions. Le vent de secteur est sera plutôt faible près des Pays-Bas et modéré ailleurs.