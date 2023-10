Pollution à Zwijndrecht - Plus de 1.000 personnes se joignent au procès contre 3M: la date d'inscription repoussée

La procédure groupée intentée par Darkwater 3M est un type de demande d'indemnisation qui doit permettre de contraindre 3M à compenser les dommages subis en raison des contaminations au PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées dangereuses à terme pour l'environnement et la santé. La commune de Zwijndrecht confirme qu'elle ne peut pas mener elle-même une telle action au nom de tous ses habitants. Elle a toutefois lancé une procédure devant le tribunal correctionnel pour des infractions présumées à la législation. La commune négocie également avec 3M, hors du circuit judiciaire, "une solution globale pour la restauration et l'indemnisation".

Le nombre d'inscriptions à cette action citoyenne devant la justice de paix a augmenté ces derniers jours en raison du fait que la commune de Zwijndrecht a informé ses habitants via son site internet de l'action menée par Darkwater 3M. La date limite d'inscription, initialement fixée au 15 octobre, a été repoussée au 15 novembre, vu le succès de l'action.

Selon les autorités locales, la procédure engagée par Darkwater 3M pourrait également empêcher toute prescription dans l'affaire des PFAS. La commune et ses avocats estiment toutefois qu'il n'y aura de toute façon pas de prescription dans ce dossier, car "3M cause encore et toujours des dommages aux PFOS et viole encore aujourd'hui son devoir de diligence en matière d'environnement".