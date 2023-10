Qualifications Euro 2024 - L'Autriche à son tour qualifiée après sa victoire en Azerbaïdjan

Avec sa victoire en Azerbaïdjan (0-1), l'Autriche a pris les trois points nécessaires afin d'assurer sa participation à l'Euro 2024 lors de son septième match des qualifications pour le tournoi lundi soir. Avec 16 pts et une deuxième place minimum assurée dans le groupe F, les Autrichiens ne peuvent plus être rejoints par la Suède, jusque-là son plus proche poursuivant.