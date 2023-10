RTL Belgium et M6 renouvellent leur partenariat sur les contenus

RTL Belgium et le groupe français M6 ont annoncé lundi par voie de communiqué le renouvellement de leur partenariat stratégique sur la diffusion des contenus du groupe M6 sur les médias de RTL, un an et demi après la vente de la structure belge du groupe RTL au duo DPG Media-Rossel.