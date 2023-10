TC Charleroi - Deux ans de prison requis contre un jeune voleur en aveu

Malgré les feux bleus et les injonctions, le jeune conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite en doublant une file de voitures par la droite. Il est finalement interpellé après avoir abandonné la voiture dans un cul-de-sac et tenté de fuir à pied. "Grâce à cette interpellation, on va être en mesure de mettre en lumière une série de larcins commis par le prévenu", a précisé le substitut Plasman.

Auditionné à la suite de son interpellation, le prévenu avait d'abord nié les faits. Face au tribunal lundi après-midi, il a finalement reconnu l'entièreté des préventions reprochées.

Une peine de deux ans de prison a été requise à son encontre par le parquet. Me Inglese, à la défense, a sollicité un sursis probatoire.

Jugement attendu le 6 novembre prochain.