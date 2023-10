Un train qui devait mener les eurodéputés à Strasbourg dévié par Disneyland Paris

À Paris, le train a été accidentellement dirigé vers Marne-la-Vallée Chessy au lieu de prendre la voie rapide vers Strasbourg, a expliqué un porte-parole de la SNCF Réseau, qui présente ses excuses pour le retard occasionné. La gare de Marne-la-Vallée est située juste à l'entrée du parc d'attractions Disneyland.

"La SNCF a envoyé à Disney le train qui devait amener les parlementaires européens de Bruxelles à Strasbourg. 'Quand la magie prend vie', le slogan de Disney bientôt celui du Parlement européen?", ironisait sur X (ex-Twitter) l'assistant parlementaire Emmanuel Foulon, qui était à bord.

Les eurodéputés font leurs valises chaque mois pour Strasbourg. La ville alsacienne accueille le siège du Parlement européen et c'est donc là que se tiennent les séances plénières de l'institution, en vertu des traités européens. Les commissions parlementaires, en revanche, ont lieu à Bruxelles.

Le va-et-vient des eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg est régulièrement critiqué pour son coût (au moins 109 millions d'euros par an, selon le Parlement européen) et ses inconvénients logistiques. Mais la France milite pour le maintien de la situation actuelle et tout changement lié au siège de l'institution nécessiterait une modification des traités, un processus complexe.