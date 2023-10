ATP Tokyo - Sander Gillé et Joran Vliegen qualifiés pour les quarts de finale

Gillé et Vliegen, qui partagent la 20e place mondiale au classement ATP en double et forment la paire tête de série N.4, ont battu en deux sets 7-5, 7-6 (7/5) le duo composé de l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 64 en double) et du Brésilien Marcelo Melo (ATP 44 en double). La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.

Pour une place en demi-finale, la paire belge de Coupe Davis défiera les Australiens Alexey Popyrin (ATP 260 en double) et Aleksandar Vukic (ATP 473 en double) ou la paire formée par le Britannique Jamie Murray (ATP 19 en double) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 18 en double).