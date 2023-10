Attentat à Bruxelles - Abdesalem L. condamné en Suède pour faits de drogue, selon la télévision publique

Abdesalem L. et deux autres personnes ont en effet été arrêtés à Malmö en septembre 2012 pour trafic de drogue présumé. L'homme a ensuite été condamné plus tard dans l'année à une peine de deux ans et deux mois de prison pour possession de 100 grammes de cocaïne et a dû quitter le pays. Une somme de 38.000 couronnes suédoises, soit plus de 3.300 euros, a également été saisie.

L'émission télévisée indique également qu'elle a pu s'entretenir avec une personne qui a connu Abdesalem L. lorsqu'il résidait en Suède. Le témoin a décrit l'homme comme étant profondément religieux, mais certainement pas radicalisé.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait indiqué que l'intéressé avait vécu dans le pays. Il est ensuite apparu que l'homme avait été incarcéré entre 2012 et 2014 pour des faits dont la nature n'avait cependant pas été précisée.

En novembre 2019 enfin, il a demandé l'asile en Belgique, mais sa demande a été rejetée et il a ensuite disparu des radars.