Attentat à Bruxelles - L'auteur de l'attentat a été identifié et est décédé

Selon divers médias, une autre personne serait recherchée par la police dans le cadre de cette enquête, mais cette information n'a pas été confirmée par le parquet fédéral.

Plus tôt mardi matin, le parquet avait indiqué qu'un suspect avait été neutralisé à Schaerbeek. L'homme aurait été intercepté dans un café situé dans la rue Van Oost, à deux pas de la place Verboekhoven, après des échanges de tirs, selon des témoins et sources policières. Ce suspect est décédé par la suite. L'arme utilisée lors de l'attaque de la veille, qui avait coûté la vie à deux personnes d'origine suédoise et grièvement blessé une troisième, a été retrouvée sur lui.

Il est désormais confirmé que cette personne est bien l'auteur de l'attaque, à savoir Abdesalem L., un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement en Belgique.

Après les faits, lundi soir, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirme "avoir tué trois Suédois". Le motif islamiste est apparu dans une vidéo prise avant les faits dans laquelle le suspect déclare que "le livre d'Allah est une ligne rouge pour laquelle il se sacrifie".