Attentat à Bruxelles - Le Conseil des musulmans de Belgique condamne l'attentat

"Le Conseil musulman de Belgique et les ministres du culte musulman redoubleront d'efforts, pour la part qui les concerne, pour contrecarrer cette idéologie mortifère et son impact dévastateur", ajoute l'organe dans un communiqué.

Présentant ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, il a appelé "à la solidarité et à la vigilance, mais aussi à la pondération et au refus de la stigmatisation en ces moments difficiles".

De son côté, le Rassemblement des musulmans de Belgique a également exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs proches et condamné "avec la plus grande force cet acte lâche, odieux et abject".

"Nous exprimons toute notre compassion et notre solidarité pleine et entière avec les proches des victimes et appelons à afficher un front uni et solidaire", ajoute le Rassemblement. "C'est en restant fermes, vigilants et fidèles à nos valeurs d'union et de fraternité que nous vaincrons le terrorisme, la haine et la barbarie d'où qu'elles viennent."

Aux yeux de l'organisation, l'attentat commis lundi soir "ne représente en rien les musulmans et est aux antipodes des valeurs de paix, du vivre ensemble et de fraternité humaine prônées par l'Islam".