Attentat à Bruxelles - Le Premier ministre veut une réponse du CNS quant à la présence de l'homme en Belgique

Le chef du gouvernement fédéral dit ne pas comprendre qu'une personne ayant reçu de multiples ordres de quitter le territoire soit toujours en Belgique et n'ait pas été suivie par les services concernés. La demande d'asile de l'homme avait été refusée. "Il avait en effet reçu l'ordre de quitter le territoire. Il n'était pas dans un centre d'asile, il était à Bruxelles, il n'avait plus de domicile, et donc les services n'ont pas pu le suivre. Et c'est une des grandes questions auxquelles je veux des réponses cet après-midi", a-t-il déclaré.