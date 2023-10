Attentat à Bruxelles - Le président de la FIFA Gianni Infantino "choqué" et "attristé"

"Je suis profondément choqué et attristé par la mort tragique de deux Suédois à Bruxelles près du stade où la Belgique accueillait la Suède (...) Au nom de la FIFA et de la communauté du football, j'adresse mes profondes condoléances aux familles et amis des victimes. Nos pensées vont aux peuples de Belgique et de Suède, à leurs équipes nationales respectives et à leurs fédérations", a écrit le patron de l'instance du football mondial sur Instagram.

Deux ressortissants suédois ont été tués lundi soir à Bruxelles dans un attentat dans le centre de Bruxelles, un peu plus d'heure avant le match entre les Diables Rouges et la Suède au stade Roi Baudouin. L'homme soupçonné d'avoir perpétré cet attentat a été mortellement blessé au cours d'une opération de police mardi matin.

La rencontre Belgique-Suède a été arrêtée à la mi-temps à la suite de l'attentat alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1.