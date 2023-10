Attentat à Bruxelles - Les visiteurs se succèdent sur la scène de crime de l'attentat de Bruxelles

Devant, ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment, se trouvent quelques fleurs, tandis qu'un impact de balle est clairement visible sur une des fenêtres. Sur la porte, est affiché le message "en raison de l'attaque terroriste, nos bureaux sont exceptionnellement fermés aujourd'hui, nos pensées vont aux victimes".

Lundi soir, Abdesalem L. a ouvert le feu sur des personnes qui étaient descendues d'un taxi. Il les a poursuivies jusque dans le bâtiment du Fonds flamand pour le logement, et a abattu deux personnes à ce moment-là. L'une d'entre elles est de nationalité suédoise. La seconde est d'origine suédoise, mais avait également un passeport suisse en poche et pourrait avoir une double nationalité. Une troisième personne, également de nationalité suédoise, a été grièvement blessée et se trouve à l'hôpital.

L'assaillant s'est ensuite enfui et a publié, peu après, une vidéo dans laquelle il revendique être l'auteur de l'attentat, en expliquant avoir tué trois Suédois. Dans une autre vidéo (datant d'avant l'attentat), il déclare que le livre d'Allah est une "ligne rouge" pour laquelle il est prêt à se sacrifier.

Mardi matin, Abdesalem L. a été retrouvé dans un café de Schaerbeek et neutralisé par la police. Les services d'urgence ont encore tenté de réanimer l'homme, mais son décès a été constaté à l'hôpital.