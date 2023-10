Attentat à Bruxelles - L'ULB maintient les cours, la VUB opte pour des cours à distance ce mardi

Du côté de la VUB, on précise qu'une vigilance accrue sera appliquée sur les campus et que les conférences et autres festivités sont également annulées ce mardi. L'université insiste sur la nécessite de limiter autant que possible les déplacements. Les employés sont également invités à faire du télétravail dans la mesure du possible. La situation sera réexaminée après le Conseil de sécurité mardi à 15h00, conclut la VUB.

Par ailleurs et selon plusieurs médias, les écoles des institutions européennes à Bruxelles sont fermées, ainsi que les écoles d'éducation communautaire flamandes (GO!). En revanche, les écoles francophones sont ouvertes, comme l'a rappelé le Premier ministre lors de la conférence de presse mardi matin, précisant qu'il n'y avait pas de raison de fermer les écoles.