Attentat à Bruxelles - L'Union belge remercie les supporters présents au stade Roi Baudouin lundi

"Nous sommes toujours dévastés par ce qui s'est passé dans notre capitale lundi. Nous tenons à remercier tous les supporters dans le stade pour leur compréhension et leur soutien dans ces circonstances difficiles. Nos pensées vont aux Suédois, nous espérons que tout le monde rentrera à la maison sain et sauf", a écrit l'URBSFA sur X (anciennement Twitter) via le compte des Diables Rouges.

Le match entre la Belgique et la Suède a été arrêté à la mi-temps après l'attentat survenu dans le centre de Bruxelles qui a coûté la vie à deux supporters suédois. Les supporters présents dans le stade ont pu sortir vers 23h30, soit 1h30 après l'annonce de l'arrêt de la rencontre.