Attentat à Bruxelles - "Ne cédons pas à ceux qui veulent nous diviser", demandent les évêques belges

Selon les évêques belges, si une société sans sécurité est impossible, une société "sans fraternité et sans solidarité" l'est tout autant. "Ne nous retranchons pas derrière les hauts murs de notre bon droit, effrayés et traqués, le dos tourné à l'autre. (...) Nous avons grand besoin de bâtisseurs de ponts. C'est vrai au niveau des pays et des peuples. C'est tout aussi vrai à l'intérieur de nos propres cercles", ajoute la Conférence.