Attentat à Bruxelles - Périmètre bouclé à Schaerbeek suite à la neutralisation d'un suspect de l'attentat

Un suspect a été neutralisé au nord de Bruxelles, dans la commune de Schaerbeek. L'homme aurait été intercepté dans un café situé sur la place Verboekhoven, selon deux témoins habitant un immeuble de la place.

Le périmètre allant de la Cage aux Ours jusqu'à la place du Pavillon a été bouclé par la police, et le trafic des trams concernés interrompu. Plusieurs agents de police campent aux abords du périmètre, et plusieurs véhicules de police sont à l'arrêt.

"J'habite ici, rue Princesse Elisabeth, juste là. Ce matin, je voulais aller déposer ma fille à son école, qui est à deux arrêts de tram d'ici, mais tout était déjà bloqué, donc on attend...", a expliqué à Belga une habitante de la commune, accompagnée de sa fille.

Des habitants du quartier distribuent du thé chaud aux policiers et journalistes.

Vers 9h30, une camionnette de la police scientifique a également traversé le périmètre bouclé, place Verboekhoven