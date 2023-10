Bourse de Bruxelles - L'indice BEL 20 se distingue grâce à l'envol d'Umicore

Vers 11h, 10 éléments de notre indice vedette étaient en hausse, D'Ieteren (154,50) et WDP (23,54) étant momentanément stationnaires.

AB InBev (51,25) cédait 0,1% tandis que KBC (54,92) chutait de 3,5%, Ageas (39,32) gagnant par contre 0,3% comme Ackermans (140,20) et Aedifica (50,25) alors que Cofinimmo (56,75) reculait d'autant.

Galapagos (33,56) et UCB (80,40) regagnaient 2 et 0,4% alors que Solvay (101,10) abandonnait 1%, écart également présent à la baisse en Barco (16,85) et Aperam (27,77).

Proximus (8,14) et Sofina (186,20) reperdaient 1 et 0,8%, Elia (93,15) et Melexis (83,40) s'appréciant de 1,1 et 0,2%.

Viohalco (5,01) et Belysse (0,734) rebondissaient par ailleurs de 4,4 et 7% en compagnie de CFE (6,66) et Keyware Tech. (0,895) qui regagnaient 5,2 et 9,1%.

Celyad (0,682) et Biotalys (3,30) reperdaient enfin 10 et 6,5% à l'inverse de Mithra (1,14) et Biosenic (0,0652) qui remontaient de 4,6 et 6,9%, Sequana Medical (2,42) récupérant 2,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,0540 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0535 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.560 euros, en progrès de 30 euros.