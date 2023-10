Conflit israélo-palestinien - Attaquer une infrastructure civile n'est pas conforme au droit international

Interrogé également sur le blocus de Gaza en eau, électricité et nourriture, M. Michel a confirmé que ce n'était pas conforme au droit international. Mme Von der Leyen s'en est pour sa part référée à la déclaration commune que les membres du Conseil européen ont adoptée dimanche. Celle-ci insiste sur le droit d'Israël de se défendre "conformément au droit humanitaire et international", et souligne qu'il importe d'assurer la protection de tous les civils à tout moment, conformément au droit international humanitaire.