Conflit israélo-palestinien - Les voyages non essentiels au Liban "formellement déconseillés"

Le ministère des Affaires étrangères a mis à jour mardi ses conseils aux voyageurs pour le Liban. Les voyages non essentiels au Liban sont dès à présent "formellement déconseillés" en raison de l'escalade du conflit israélo-palestinien. L'ambassade de Belgique à Beyrouth, la capitale libanaise, suit de près la situation entre Israël et Gaza, depuis les attaques terroristes du Hamas et les contre-offensives israéliennes.