European North Basketball League - Liège remporte le premier succès d'un club belge en European North Basketball League

Les seize clubs participants sont partagés en deux poules de huit où toutes les équipes se rencontrent une seule fois, soit à domicile soit en déplacement en fonction d'un tirage au sort, avant une phase finale. Liège disputera au total trois rencontres à domicile et quatre en déplacement dans cette compétition lancée à l'origine en Scandinavie.

Face aux Polonais de Zielona Gora, Liège n'a jamais été mené, tolérant une seule égalité (3-3).

Sous la conduite de Manu Lecomte (22 points, 6 assists, 5/6 à 3 points) et d'Avelon John Jr (21 points, 6 rebonds, 2 assists), les Liégeois se sont rapidement dégagés à 20-9 (7e) et 29-18 à l'issue du premier quart-temps. Le second acte se déroulait sur scénario assez semblable avec des Liégeois, plus adroit à distance (14 triples contre 4) et plus collectifs (24 assists contre 12), augmentant encore leur avance pour mener 56-39 au repos.

Dans le 3e quart, les Polonais parvenaient à arrêter l'hémorragie par Darious Hall (18 points, 10 rebonds) et James Washington (15 points, 3 rebonds). Un feu de paille que les Liégeois que Bram Bogaerts (17 points, 4 rebonds) se chargeait d'éteindre pour les Principautaires.

Pour leur prochaine rencontre d'ENBL, les hommes du coach Alex Zampier se déplaceront le 15 novembre en Roumanie au CSO Voluntari.