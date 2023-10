ITF Hambourg - Alison Van Uytvanck abandonne après 17 minutes au 1er tour

La joueuse belge, 296e mondiale et tête de série N.8, a quitté le court alors qu'elle était menée 2-1 dans le premier set dans ce tournoi sur surface dure doté de 60.000 dollars.

Alison Van Uytvanck avait repris la compétition la semaine dernière au tournoi ITF de Reims, qu'elle a remporté. La joueuse belge de 29 ans effectuait en Champagne son retour à la compétition après huit mois d'absence à la suite d'une double hernie dans le bas du dos. Avant Reims, Van Uytvanck, auart-de-finaliste à Roland Garros en 2015 et lauréate de cinq titres, n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Croate Petra Martic au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz, le 9 février.

Plus tôt dans la journée, Sofia Costoulas et Amélia Waligora ont été éliminées au premier tour à Hambourg.

Costoulas, 294e mondiale et tête de série N.3, a été battue en trois sets 2-6, 6-4, 6-4 en 2 heures et 21 minutes la Russe Alevtina Ibragimova, 644e mondiale et issue des qualifications

Waligora, 913e mondiale et issue des qualifications, s'est aussi inclinée en trois sets 1-6, 6-4, 6-0 devant, l'Allemande Julia Middendorf, 356e mondiale et tête de série N.7, en 1 heure et 45 minutes.