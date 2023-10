Journée de sensibilisation à la traite des êtres humains dans le secteur des bars à ongles

La traite des êtres humains est la troisième forme de trafic dans le monde après la drogue et les armes. Le phénomène concerne 150 millions d'êtres humains et génère des gains de près de 150 milliards, poursuit Samilia.

Cet esclavage moderne se développe majoritairement dans les secteurs d'activité économique utilisant une main d'œuvre peu qualifiée à l'image des ongleries qui se multiplient tant à Bruxelles qu'en périphérie et où le quotidien des travailleurs exerçant dans certaines officines est bien loin du glamour des ongles qu'ils modèlent à longueur de journée, souligne l'asbl.

La campagne intitulée "Sous le vernis, l'exploitation humaine" a été réalisée à partir de témoignages, de constats des services d'Inspection sociale et de la magistrature et a pour but de mettre en lumière cette "forme discrète et insoupçonnée" de traite des êtres humains qui sévit dans les bars à ongles.

La campagne de sensibilisation comprend notamment un affichage dans les valves électroniques des 17 stations de métro les plus fréquentées du réseau de la STIB à Bruxelles, une vidéo de l'influenceuse Vanessa Licata (alias THEWILDGIRL) partagée sur les réseaux sociaux qui explique le phénomène de la traite dans les ongleries à un public jeune ainsi qu'un QR code renvoyant vers le site de Samilia, comportant des compléments d'information et les numéros de téléphone utiles aux clients témoins de traite des êtres humains ainsi qu'aux victimes.