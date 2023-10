Journée mondiale de lutte contre la pauvreté - La précarité augmente, un nombre record de repas distribués par les Restos du cœur

Chaque année, depuis quatre ans, les Restos du cœur battent le sombre record de repas distribués aux personnes précarisées, alertent-ils mardi à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Rien qu'au cours du premier semestre, un total de 816.832 repas ont été servis, soit 20% de plus que sur la même période un an plus tôt.