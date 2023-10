La France facile vainqueur de l'Écosse en amical

L'Écosse avait bien débuté la rencontre et a même surpris les vice-champions du monde, Billy Gilmour profitant d'un cadeau de la défense française pour ouvrir le score (11e). Les Bleus n'ont pas tardé à réagir via Benjamin Pavard, formé à Lille. Le défenseur du Bayern a d'abord décroisé sa tête sur un corner d'Antoine Griezmann (16e) avant de reprendre d'une tête plongeante un centre de Kylian Mbappé (25e). Le capitaine des Bleus a ensuite inscrit un penalty avant la pause (40e). Entré en jeu, Kingsley Coman a inscrit un quatrième but, juste après une tentative de Griezmann sur la barre (70e).

Après avoir décroché sa qualification contre les Pays-Bas vendredi, la France va maintenant tenter d'assurer sa place de tête de série pour le tirage au sort de la phase de groupes. Elle affrontera Gibraltar et la Grèce en novembre pour terminer sa campagne de qualification.