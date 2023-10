La maison mère des magasins Inno en Belgique souhaite s'en défaire

Inno compte 16 magasins en Belgique et emploie un millier de personnes environ. La filiale belge a bouclé l'année 2022 sur un bénéfice de 2,6 millions d'euros et procède à un rafraîchissement de ses commerces, voués à prendre une allure plus prestigieuse.

Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, Galeria a indiqué qu'elle misait sur une recette de vente des Inno se situant dans le milieu d'un montant à deux chiffres, estimé en millions, soit de l'ordre de 50 millions d'euros.

Cette rentrée devrait principalement revenir à l'Etat allemand, précise le quotidien. Ce dernier était en effet intervenu avec un subside important lorsque le groupe traversait des difficultés financières. Les créanciers avaient approuvé un plan de sauvetage pour Galeria en mars. Quelque 4.000 des 17.000 emplois doivent passer à la trappe.