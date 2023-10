Le Kikk Festival se dévoile à dix jours de son coup d'envoi

Comme à l'accoutumée, le Kikk s'articulera aussi autour de conférences. Pas moins de 52 intervenants venus du monde entier viendront s'exprimer sur des thèmes comme le web, le graphisme, le design, l'intelligence artificielle, l'art numérique et la réalité virtuelle. Parmi les orateurs annoncés, on trouve quelques grands noms comme la designeuse et réalisatrice française Nelly Ben Hayoun-Stépanian ou le musicien japonais Daito Manabe.

Le programme est notamment complété par le "Kikk Market", une exposition d'innovations technologiques venant du monde entier, qui s'installera sur la place d'Armes. Des workshops permettront également de s'initier à l'usage de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle générative.

En 2022, le Kikk Festival avait attiré quelque 25.000 visiteurs à Namur.