Les Banques alimentaires et le Lions Clubs s'unissent plus encore contre la faim

Une aide plus que bienvenue car les Banques alimentaires font face à une augmentation importante du nombre de bénéficiaires et, dans le même temps, à une diminution des dons alimentaires. ?En 2022, une moyenne de 209.450 personnes a frappé chaque mois à la porte des Banques alimentaires en Belgique. C'est 18,2% de plus qu'en 2021.

"Aujourd'hui, de nombreuses entreprises privées rachètent les excédents des producteurs et du commerce de détail, ce qui signifie que nous recevons de moins en moins de denrées", explique Jef Mottar, Administrateur délégué de la Fédération belge des Banques alimentaires.

Le Lions Clubs et la FBBA coopérent depuis des années. La gestion de cette coopération va être confiée à "un comité national qui coordonnera les actions des 266 Lions Clubs belges de manière à les aligner avec celles menées par les neuf Banques alimentaires et leurs 676 organisations locales ", annonce Robert Vermetten, coordinateur national des Banques alimentaires au Lions Clubs Belgique.

Via les actions des Lions Clubs dans les supermarchés, les Banques alimentaires devraient récolter près de 100.000 euros. Le Lions Clubs Belgique a pour objectif de récolter 100.000 euros supplémentaires de denrées et de s'impliquer dans la distribution de soupe, de paniers-repas complets et de denrées alimentaires. Les Lions Clubs ont également fait don de produits d'hygiène pour une valeur de 30.000 euros. Une deuxième donation à hauteur de 75.000 euros suivra dans le courant de l'année. ?