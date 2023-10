Les députés russes révoquent la ratification du traité interdisant les essais nucléaires

Lors d'un vote à la Douma, la chambre basse du Parlement, 412 députés, soit la totalité des élus présents, se sont dits favorables à la révocation de la ratification, en 2000, du texte par Moscou.

Ce vote intervient peu après que le président russe, Vladimir Poutine, l'eut appelé de ses vœux, refusant cependant de dire si la Russie comptait reprendre des essais.

Cette révocation soulève la crainte de nouveaux essais nucléaires et d'un renforcement de la course aux armements. La Russie, depuis la dislocation de l'URSS, n'a pas mené d'essais. Le dernier, mené par l'URSS, remonte à 1990 et celui des États-Unis à 1992.

Vladimir Poutine avait annoncé début octobre que son pays pourrait révoquer la ratification du TICEN en réponse aux États-Unis qui ne l'ont jamais ratifié.

Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été ouvert à la signature en 1996, mais il n'est jamais entré en vigueur, car il n'a pas été ratifié par un nombre suffisant d'États, parmi les 44 pays qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa création. La ratification est l'acte par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité.

La Russie, la France et le Royaume-Uni l'ont fait, mais ce n'est pas le cas de cinq États l'ayant signé: les États-Unis, la Chine, l'Iran, l'Égypte et Israël. Trois autres pays, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, ne l'ont ni signé, ni ratifié.

La Russie, héritière de la puissance nucléaire soviétique, et les États-Unis détiennent à eux deux près de 90% de toutes les armes nucléaires existantes.