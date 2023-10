Ligue 1/droits TV: "Aucun des cinq lots attribué" aux enchères (LFP)

"Après avoir reçu plusieurs offres qualitatives et dispositifs de garantie financière sur l'ensemble des lots 1 à 5, LFP Media indique qu'aucun des cinq lots n'a été attribué ce jour, conformément aux dispositions de l'appel à candidatures Ligue 1", écrit la LFP dans un communiqué.

Celle-ci avait mis à prix les deux premiers lots, qui concernent la diffusion en direct des matches, à 800 millions d'euros par saison: 530 millions d'euros pour le lot 1 contenant les deux plus belles affiches et le choix N.4 de chaque journée, 270 millions d'euros pour le lot 2 qui comprend les six autres matches.

Des montants jugés importants par plusieurs observateurs des médias et du football, tandis que les droits pour la précédente période ne s'élevaient qu'à 624 millions d'euros.

Des négociations de gré à gré entre la LFP et les médias intéressés vont désormais commencer, et pourraient durer plusieurs semaines. Parmi les candidats pressentis, Prime Vidéo, beIN Sports, la plateforme de streaming sportif DAZN ou encore Apple.

Canal+ pourrait aussi se réinviter dans la danse, alors que le président du directoire du groupe Maxime Saada avait prévenu la Ligue qu'elle ne participerait pas aux enchères, fin septembre.

Leurs conditions "ont achevé de nous convaincre que votre seul objectif était d'en écarter Canal+ et de favoriser Amazon", avait-il écrit dans le courrier révélé par L'Equipe. "Vous n'avez eu de cesse de pénaliser Canal+".

Ces enchères infructueuses sont un premier revers pour le président de la LFP, Vincent Labrune. Il avait dit espérer, cet été, atteindre un milliard d'euros de droits TV à redistribuer aux clubs professionnels, en comptant la vente des droits vers l'étranger - dont l'appel d'offres a été lancé le 6 octobre.