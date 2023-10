Mme Khattabi déplore le report de la révision des règles UE sur les produits chimiques

Plusieurs fois repoussée, cette révision fait l'objet d'un intense lobby de l'industrie. "La Commission européenne s'est engagée en 2021, dans le cadre de sa stratégie européenne pour la durabilité des produits chimiques, à revoir ce règlement durant sa législature au plus tard au quatrième trimestre 2023", rappelle la ministre.

"Cela fait près de 20 ans que ce règlement n'a pas été révisé ! Depuis, de nouvelles substances chimiques dangereuses ont fait leur apparition. C'est notamment le cas pour certains polymères et pour les perturbateurs endocriniens comme les PFAS, pour lesquels il n'existe actuellement pas de règlementation", ajoute-t-elle, dans un communiqué. "S'il est communément admis par le monde politique et les institutions que nous mettions tout en œuvre pour protéger notre environnement et la santé des populations, je déplore que les actes ne suivent pas".

Interpellé en plénière du Parlement européen, le vice-président de la Commission en charge du Pacte vert, Maros Sefcovic, n'a pas nié mardi le report de REACH à la prochaine mandature. Il a souligné la complexité de cette révision et la nécessité de dégager un équilibre entre les dommages causés à la santé et l'environnement par les produits chimiques, et la disponibilité de substances chimiques essentielles pour les batteries, les puces, etc., afin de préserver la compétitivité des entreprises européennes. La révision prendra encore "plusieurs années" avant d'être finalisée, a-t-il reconnu.