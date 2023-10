Près d'une voiture neuve sur deux désormais électrifiée en Belgique

La prise de courant n'est toutefois pas encore adoptée par les particuliers qui continuent à privilégier l'essence (67,7%). En revanche, du côté des clients professionnels, les voitures rechargeables par l'entremise d'une prise de courant (BEV & PHEV) sont désormais majoritaires avec 52,4% de parts de marché. "La fiscalité sur les voitures de société n'est bien entendu pas étrangère à l'obtention de ce résultat", souligne la Febiac.

"Ultime illustration de la percée inéluctable des motorisations électriques sur le marché automobile belge", le modèle le plus immatriculé en Belgique lors des neuf premiers mois de 2023, toutes motorisations confondues, est une voiture 100% électrique: la Tesla Model Y. Ce modèle est également le plus immatriculé en Flandre, tandis que la Dacia Sandero est le modèle le plus immatriculé en Wallonie et la Volvo XC40 le modèle le plus immatriculé à Bruxelles.

L'électrification des voitures neuves pousse à la baisse les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves immatriculées sur le marché belge qui atteignent un nouveau plancher, à 86gr/km. Il s'agit d'un recul de -18,1% par rapport à 2022, selon la Febiac.